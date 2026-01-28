PODCAST CANLI YAYIN
Durdurulamayan yükseliş: Altında öngörülemez dönem!

Altın durdurulamıyor! İslam Memiş piyasalardaki "ABD manipülasyonuna" dikkat çekerek uyardı: "Altının seyri Trump’ın iki dudağı arasında." Peki, yükseliş sürecek mi? İşte son analizler...

Altındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralı
Bursa’da araç magandaları: Park halindeki otomobilleri hedef aldılar
Son dakika: 7 çocuk annesine sokak ortasında infaz!
Adıyaman’da inşaatta feci ölüm: Duvarla makine arasında can verdi!
