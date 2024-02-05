Emekli fark ödemesi ne zaman? Tarih netleşti! İşte SSK - Bağkur ödeme tarihleri...

İşçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlar zam farklarını bugün almaya başlıyor. SSK emeklileri yarın sabah itibariyle, Bağ-Kur emeklileri de Çarşamba günü alacak. Yeni hesaplanan tutar ile ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Ocak ayı itibariyle en düşük emekli aylığı alıp da hesabına 7500 lira yatanlar yarın 2500 lira da fark alacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, ek zamma ilişkin yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bugün itibariyle ek zamları hesaplara aktaracak. Kök aylıklar da ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. 6 bin 900 lira kök aylığı yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira olacak. Yine kök aylığı 7500 lira olanın aylığı da 3 bin 693 liralık farkla 11 bin 193 liraya çıkacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira olacak.

KİM NE KADAR ALACAK?

SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak.

HAK KAYBI SÖZ KONUSU OLMAYACAK

Yapılan ek zamlar 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. SSK emeklilerine 17-25 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37.57 oranında zamlı emekli aylığı ödemesi yapılırken, refah payı (ek ödeme) gelecek hafta hesaba geçecek.



TEMMUZ AYINDA DA ZAM YAPILACAK

Son zamla birlikte işçi, esnaf, çiftçi ve memur emekli aylıklarına yapılan zam eşitlenmiş oldu. Bütün emeklilere Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 defa zam yapılıyor. Memur emeklileri gibi SSK, Bağ-Kur emeklileri de yine temmuz ayında zam alacak. Mevcut tahminlere göre enflasyonun yüzde 24 çıkması durumunda işçi, çiftçi, esnaf yüzde 24 enflasyon zammı alacak. Enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak emekliye refah payı uygulaması devam edebilir.