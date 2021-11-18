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Elektrik faturaları düşecek! TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasa Meclis'te: Az tüketen az ödeyecek

Elektrik faturaları düşecek! TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasa Meclis'te: Az tüketen az ödeyecek
18.11.2021 16:57
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunun kaldırılması gerektiğini ifade etmişti. AK Parti, elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasayı Meclis'e sundu. Böylece elektrik faturalarında gözle görülen bir düşüş yaşanacak. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji verimliği için bir başka uygulama daha hazırladığı belirtildi. Bakanlık hazırladığı bir uygulamayla ailenin daha az fatura ödemesi için öneriler getirecek.

Ekonomi Videoları

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce açıkladığı elektrik faturalarından TRT payı ve enerji fonunu kaldıran yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif yasalaşırsa, elektrik faturalarında kademeli sistem devreye girecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, Tüketicilere göre bir çalışma yapılacak. Ortalama elektrik tüketimi belirlenecek.

FATURLARA NASIL YANSIYACAK?
Yeni tarife belirlenirken bir ailenin kullandığı televizyon, buzdolabı, ütü gibi tüketimlerinin aylık ortalaması dikkate alınacak. Belli bir kilovatsaatlik üst limit belirlenecek.

Belirlenen kilovatsaatin üstünde tüketim yapanlar normal tarifeden daha fazla bir fatura ile karşı karşıya kalacak. Örneğin klimayı ısınma için kullanan faturayı daha fazla ödeyecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun çalıştığı kademeli sistemde, hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirlenecek. Daha fazla elektrik tüketen aboneler için ise daha pahalı bir tarife gündeme gelecek.

HANGİ ÜRÜN NE KADAR HARCIYOR ÖĞRENİLECEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın enerji verimliği için bir başka uygulama daha hazırladığı belirtildi. Bakanlık hazırladığı bir uygulamayla ailenin daha az fatura ödemesi için öneriler getirecek.

Cep telefonlarına indirilebilecek olan uygulamaya vatandaş, örneğin buzdolabını nasıl kullandığını yazacak, uygulama da vatandaşa nasıl tasarruf yapabileceğinin yolunu gösterecek.

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