Ekonomide yeni dönem! A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu detayları aktardı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Seçim beyannamesindeki perspektif programa yansıyacak. 2023 ve önümüzdeki üç yıl hedeflerini güncelleyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katılacak. KKTC ve Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "faiz politikasında" değişikliğe gidileceği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Öte yandan A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu son gelişmeleri canlı yayında aktardı.