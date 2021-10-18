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Doğalgaz kullananlar dikkat! Doğalgaz faturası nasıl düşer? Bu önlemler % 60 tasarruf sağlıyor

Doğalgaz kullananlar dikkat! Doğalgaz faturası nasıl düşer? Bu önlemler % 60 tasarruf sağlıyor
18.10.2021 12:11
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Havalar soğudu, doğalgaz ve elektrik de zamlandı. Alabileceğiniz küçük önlemlerle en az yüzde 30 tasarruf ederek, 'fatura kâbusu' yaşamaktan kurtulabilirsiniz. Vatandaşlar için doğalgaz kullanımını artırma zamanı geldi. Bu durumun faturalara yüksek meblalarda yansımaması için vatandaşlar; ''Doğalgaz faturasını düşürme yolları neler? Doğalgazda tasarruf nasıl yapılır? Doğalgaz faturasının nasıl düşürebiliriz?'' sorularının yanıtını arıyor. Özellikle kış aylarında fazla fatura ödememek için tasarruf yapmak önemli. Peki doğalgaz kullanımında tasarruf nasıl sağlanabilir? Bu durum faturaya olumlu yansır mı? Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte % 60 tasarruf sağlayabileceğiniz yöntemler...

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