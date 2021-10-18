300 TL yerine 100 TL ödeyin! Doğalgaz ve elektrik faturalarında yüzlerce TL kazanç sağlanıyor

ELEKTRİK FATURALARINDA YÜZDE 30'LUK TASARRUF YAPIN

* İlk yapmanız gereken tasarruf ampulleri kullanmak.

* Ayrıca cihazların konumları iyi ayarlanmadı. Çok sıcak bir ortamda bulunan buzdolabı daha fazla enerji harcar ve daaha kabarık faturaya neden olur.