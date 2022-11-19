Doğalgaz destek ödemeleri YATTI MI? 18 Kasım PTT Doğalgaz tüketim destek parası sorgulama ekranı! Ödemeler nereden alınır?

Doğalgaz destek ödemeleri YATTI MI sorusu gündemde sıkça araştırılır oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması sonrasında artan araştırmalarla ilgili tüm merak edilenler haberimizde!

18 KASIM DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Son dakika... Doğalgaz tüketim desteği ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Bakan Yanık, "Başvuruda bulunan ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon liralık destek verdik." bilgisini paylaştı.

DOĞALGAZ YARDIMI NASIL ALINIR?

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğal gaz yardımlarından alt yapı bulunan ve doğal gaz aboneliği bulunan tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Doğal gaz desteği ücretleri 900 TL ile 2500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

• Türk vatandaşı olması,

• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi