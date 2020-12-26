DİTAP ile atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak! Kiraya veren ile kiralamak isteyen dijital ortamda buluşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama ile hem atıl tarım arazileri üretime kazandırılırken hem de arazi sahibi gelir elde edecek. Kiraya veren ile kiralamak isteyeni dijital ortamda bir araya getiren yeni bir sitem hizmete sunulmuş oldu. Tarım arazisini kiraya vermek isteyenler sisteme giriş yaparak, Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri üzerinden üzerine kayıtlı tarim arazilerini dijital ekranda görebilecekler ve modülde istenilen bilgileri sisteme kolaylıkla girebilecekler. Bu kapsamda, tarım arazisini kiralamak isteyenler; arazisinin sulama sisteminin olup olmadığını, kuru ya da sulu tarıma uygunluğunu, geleneksel üretim, iyi tarım, organik tarıma ya da örtü altı üretim mi olduğunu, araziye ekilen, ekilebilecek ürünleri ve dönüm bilgilerini sisteme kaydedecekler. Ayrıca arazinin fotoğrafını koyabilecek ve detay bilgilerini de açıklama bölümüne yazabilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı dijitalleşme kapsamında, çeşitli gerekçelerle atıl olabilecek arazilerin üretime yönlendirilmesi için Dijital Tarım Pazarı platformunda tarım arazileri kiralama modülünü kullanıma sundu.

Kiraya veren ile kiralamak isteyeni dijital ortamda bir araya getiren yeni bir sitem hizmete sunulmuş oldu.





Daha fazla tarımsal üretim yapmak isteyen üreticilerimiz arazi kiralama modülü ile kiralık tarım arazilerini dijital ortamda görebilecekler. Bu sayede daha fazla üretim ve daha fazla gelir elde edebileceklerdir.





Tarım arazisini kiraya vermek isteyenler sisteme giriş yaparak, Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri üzerinden üzerine kayıtlı tarim arazilerini dijital ekranda görebilecekler ve modülde istenilen bilgileri sisteme kolaylıkla girebilecekler.





Bu kapsamda, tarım arazisini kiralamak isteyenler; arazisinin sulama sisteminin olup olmadığını, kuru ya da sulu tarıma uygunluğunu, geleneksel üretim, iyi tarım, organik tarıma ya da örtü altı üretim mi olduğunu, araziye ekilen, ekilebilecek ürünleri ve dönüm bilgilerini sisteme kaydedecekler. Ayrıca arazinin fotografını koyabilecek ve detay bilgilerinide açıklama bölümüne yazabilecektir.





Böylece, ekilmedik bir karış toprak kalmayacak, üretim artacak, gelir artacak ve çiftçimiz, üreticimiz, ülkemiz kazanacak.

Siteye girmek için: https://ditap.gov.tr





DİJİTAL TARIM PAZARI (DİTAP) KULLANICISI YARDIM REHBERİ

Tarımsal Arazi Kiralama modülü ile üreticinin kiralamaya elverişli olan arazileri için ilan verilerek arazi kiralamak isteyen kişiler tarafından kiralama yapılabilmesi amaçlanmıştır.





Arazi Kiralama Modülü; Arazi Kiralama, Kiralık Arazilerim ve Kiralık Arazilersayfaları ile yönetilmektedir.





Başlık: İlan başlığı yazılmalıdır. Fiyat(1 Dönüm): Kiralanmak istenen arazinin 1 dönümü için birim fiyat bilgisi yazılmalıdır.

Parsel Alanı: Seçilen arazinin toplam parsel alanı otomatik olarak gösterilecektir.

Kiraya Vermek İstediğiniz Dönüm: Seçilen arazinin ne kadar kısmının kiraya verileceği rakamla yazılır.

Toplam Fiyatı: Dönüm fiyatı ile kiraya verilmek istenen dönüm bilgileri çarpılarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır.

İlan Kapanma Tarihi: İlanın yayından kalkacağı tarih bilgisi seçilir.

Tarım Arazisinin Bulunduğu Bölge: Seçilen arazi için sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.

İlçe: Seçilen arazi için sistem tarafından otomatik olarak ilçe bilgisi doldurulur.









Herkes Bilgilerimi Görebilsin mi?(Adres, Telefon, Kimden bilgileri): Yayınlanan ilanda yer alan Adres, Telefon bilgilerinin DİTAP üyeleri tarafından veya herkes tarafından görüntüleneceği belirlenir.

Parsel No: Seçilen arazinin parsel numarası otomatik olarak gösterilecektir.

Parsel Türü: Seçilen arazinin parsel türü otomatik olarak gösterilecektir.

Kullanılan Alan: Seçilen araziye ait kullanılabilecek alan bilgisi otomatik olarak gösterilecektir.

Kiralama Süresi Başlangıç Tarihi: Arazinin kiralama süresinin başlangıç tarihi seçilir.

Kiralama Süresi Bitiş Tarihi: Arazinin kiralama süresinin bitiş tarihi seçilir.

Üretim Yöntemi: Arazide yapılması istenen üretim yöntemi bilgisi seçilir. Sera Uygulaması: Arazide sera uygulamasının yapılıp yapılamayacağı bilgisi seçilir.

Tarım Arazisi Özelliği: Arazinin sulu olup olmadığı bilgisi seçilir.

Ekilen Ürünler: Arazide ekilebilecek ürünler seçilir.

Sulama Sistemi: Arazide sulama sisteminin olup olmadığı bilgisi seçilir.

Sistem Türü: Arazide sulama sistemi var ise sistemin türü seçilir.

Açıklama: Kiralanacak arazi ile ilgili genel bilgiler yazılır.

Arazi Geçmişi: Kiralanacak arazinin geçmişi ile ilgili bilgiler yazılır. Tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulduktan sonra Kiralık Arazi Ekle butonu ile işlem tamamlanmaktadır. Yayınlanmak istenen ilan Sistem Sorumluları tarafından kontrol edilerek onaylandıktan sonra Arazi Kiralama modülünde yayınlanacaktır.





Üzerimdeki Kiralık Araziler Tarım Arazisi Kiralama modülü altında bulunan "Üzerimdeki Kiralık Araziler" sayfası ile kullanıcı yayınladığı kiralık arazilerin listesine ulaşılabilecektir.



Bu sayfada daha önce oluşturulmuş tüm Kiralık Arazi ilanları liste halinde görülebilecektir.



İlan No, Fiyat, Ekilen Ürünler, Tarım Arazisinin Bulunduğu Bölge, Son Geçerlilik Tarihi, Oluşturulma Tarihi ve Durum başlıkları ile yapılabilecek işlemler izlenebilecektir. İşlem sütununda bulunan "Tarım Arazisi Detayı" "Düzenle" "Görsel Düzenle" "Kiralamaya Aç" ve "Kiralamadan Kaldır" butonları ile gerekli işlemler gerçekleştirilebilecektir.

Tarım Arazisi Detayı: Kiralamaya sunulan arazinin tüm detay bilgileri incelenir.

Düzenle: Kiralamaya sunulan arazinin tüm detay bilgileri üzerinde değişiklik yapılır.

Görsel Düzenle: Kiralamaya sunulan arazinin görsel bilgisi üzerinde değişiklik yapılır.

Kiralamadan Kaldır: Kiralamaya sunulan arazi yayından kaldırılarak pasif bir şekilde bekletilir.

Kiralamaya Aç: Kiralamaya kapalı olan arazi tekrar aynı bilgiler ile aktifleştirilir.

Son Geçerlilik Tarihi gelen ilan sistem tarafından otomatik olarak yayından kaldırılarak pasife çekilecek, Satıcı daha sonra isterse içeriğini düzenleyerek ilanı tekrar aktif edebilecektir. Alıcılar arazi detayında bulunan bilgiler sayesinde satıcı/üretici ile irtibata geçebilecek ve anlaşma sağlanması halinde yine "Kiralamadan Kaldır" butonu ile manuel olarak ta ilan yayından kaldırılabilecektir.







İstenen arazi üzerine tıklanarak arazi fotoğrafları, Arazi detayları ve satıcı detayları görüntülenebilecektir.



Açılan sayfada ilan ile ilgili;

Toplam Fiyat

Dönüm Fiyatı

Arazi Bölgesi

Tarım Arazisi Büyüklüğü

Kiraya Verilecek Büyüklük

Ekilen Ürünler

İlan No

İlan Başlama Tarihi

İlan Kapanma Tarihi

Kiralama Süresi

Tarih Aralığı

Tarım Arazisi Özelliği

Sulama Sistemi

Üretim Yöntemi

Seraya Uygun Olup Olmadığı

Açıklamalar





Tarım Arazisi Geçmişi ve kiralayanın bilgileri görülecektir. Ayrıca "Tüm Kiralık Tarım Arazisi İlanları" butonu ile satıcının tüm kiralık arazilerine ulaşılabilecek ve "Satıcıya Mesaj Gönder" butonu ile de araziyi kiralamak isteyen satıcıya mesaj gönderilebilecektir



Kiralık Tarım Arazileri "Kiralık Tarım Arazileri" sayfası; sisteme kayıtlı satıcılar tarafından Tarım Arazisi Kiralama ilanı yayımlanmış arazilerin listelenebileceği sayfadır. Bu sayfa hem alıcı hem de satıcılar tarafından görüntülenebilecektir.

