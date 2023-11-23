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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023, 15:51 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 17:23

Devlet destekli evlilik kredisi başvurusu için gerekli şartlar neler?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacağını, ardından tüm Türkiye'ye yayılacağını söyledi. Yılmaz, gençlere evlilik kredisinin iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık 150 bin TL'lik krediye destek verme mekanizmasını içerdiğini belirterek, "İleride fonlar arttıkça, imkanlar arttıkça başka destekler söz konusu olacak" dedi. Peki; Devlet destekli evlilik kredisi başvurusu için gerekli şartlar neler? İşte detaylar...

Aile ve Gençlik Fonu için pilot bölge! Evlilik kredisi ve ilk ev alımında kredi erişimi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı
"Aile ve Gençlik Fonu" için pilot bölge! Evlilik kredisi ve ilk ev alımında kredi erişimi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz şunları söyledi:

AİLE VE GENÇLİK FONU

Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye'ye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka desteklerle tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek.

İLK EV ALACAKLARA KREDİ

İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde. Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.

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