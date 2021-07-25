Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere 828 TL para yardımı yapılacak! PTT'den hemen alın!
PTT'den hemen alın! Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere 828 TL para yardımı yapılacak! Devlet doğrultusundan bağlanan aylık kimlere verilir? Genellikle de yaşlılık aylığı alabilmek isteyen kişilerin merak ettiği bu sorular akıllarda soru işareti bırakıyor. Binlerce bireyin internet üzerinden çeşitli bilgi aradığı 65 yaş aylığı ile ilgili hazırladığımız haber vasıtası ile aklınızı karıştıran bütün soruları cevaplandırabileceksiniz. İşte çeşitli bilgi… Yaşlılık maaşından yararlanabilmek için ikamet adresinizin bağlı bulunduğu kaymakamlığın 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYD) başvuruda bulunmalısınız. Başvuru formunu ise Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden temin edebilirsiniz.
Yaşlılık aylığı nedir? Yaşlılık aylığında yaş sınırı kaçtır? Kimlere verilir? Nasıl alınır? Bunun gibi çoğu soru binlerce vatandaşın merak hususu durumuna geldi. Bu amaçla bilhassa yaşlılık aylığı almaya hak kazanabilecek bireylerin internetten aradığı soruların cevaplarından meydana gelen çeşitli bir haber hazırladık. İşte yaşlılık aylığı ile alakalı merak edilenler… Yaşlılık maaşından yararlanabilmek için ikamet adresinizin bağlı bulunduğu kaymakamlığın 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYD) başvuruda bulunmalısınız.
EVDE BAKIM MAAŞI, YAŞLILIK AYLIĞI, ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?
- YAŞLILIK AYLIĞI: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 828 liraya çıktı.
65 Yaş Aylığının Şartları Nelerdir?
65 yaş aylığından yararlanmak için ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından şartlar belirlenmiştir. Belirlenen şartlara uygun olmayan kişilerin maddi zorluk yaşamasına rağmen 65 yaş aylığından faydalanması mümkün olmaz. Ancak bu vatandaşlar için; devletin yaşlılar için yürürlüğe koyduğu başka sosyal yardımlara başvurmanın önü açık bırakılmıştır.