Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere 828 TL para yardımı yapılacak! PTT'den hemen alın!

65 Yaş Aylığının Şartları Nelerdir?

65 yaş aylığından yararlanmak için ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından şartlar belirlenmiştir. Belirlenen şartlara uygun olmayan kişilerin maddi zorluk yaşamasına rağmen 65 yaş aylığından faydalanması mümkün olmaz. Ancak bu vatandaşlar için; devletin yaşlılar için yürürlüğe koyduğu başka sosyal yardımlara başvurmanın önü açık bırakılmıştır.