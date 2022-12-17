Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş asgari ücret ve EYT açıklaması! EYT'de yaş sınırı gelmeyecek mi? Talimat verildi!

EYT'de yaş şartı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bakan Bilgin'den yaş konusunda yeni bir açıklama geldi. Öte yandan kulislerde sınırın getirilmemesine dair Başkan Erdoğan'ın talimatı olduğu konuşulmaya başlanmıştı. EYT ve asgari ücretle ilgili Meclis'te tarih veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Komisyon, asgari ücreti makul düzeyde belirleyecek, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. EYT ile ilgili çalışmamızı bu ay tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacağız." dedi. Peki, EYT'de yaş şartı olmayacak mı? İşte merak edilenler!