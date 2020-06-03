CHP'liler neden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alıyor?

03.06.2020 16:39

Son yıllarda sürekli olarak tarım ve para politikaları üzerinden hükümete saldırmaya çalışan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alan CHP’lilere, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve MHP milletvekili Cemal Enginyurt’tan tepki geldi.

Türkiye'nin son yıllarda uyguladığı başarılı politikalar CHP'li isimleri rahatsız ediyor. Tarım ve para politikalarında sağlam adımlar atan hükümeti hedef alan CHP'liler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da asılsız söylemlerle eleştiriyor. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve MHP milletvekili Cemal Enginyurt, uygulanan politikalarla ilgili hükümet ve Bakan Albayrak'a destek verirken, CHP'li isimlere ise tepki gösterdi.

"BAĞIMSIZ TARIM VE PARA POLİTİKASINA KAVUŞTUK"

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: CHP son yıllarda sürekli tarım politikaları üzerinden hükümete saldırmaya başladı. Sürekli çiftçiler üzerinden hükümete saldırmaya başlamıştı. Sayın Berat Albayrak'ın hamlesiyle, tarımla ilgili ellerinde hiçbir koz kalmadı. Bu çok önemli. Şehirde yaşıyorsak bile, köydeki abimizle kardeşimizle bağlantımız var. Dolayısıyla biz köylü bir toplumuz. Ankara'nın en lüks semtlerinde yaşayan insanların balkonlarında hala mantı tahtası var, hala patates soğan çuvalı var. Bunların hepsi Anadolu'dan geliyor. Dolayısıyla bu gibi yatırımlar, devrim niteliğinde olan kararlar CHP'nin elindeki tüm kozları alıyor. Bunun üzerini örtmeye çalışıyorlar. Bu proje ve kararlardan sonra çiftçinin "Biz artık şaha kalktık. Üretime başlayacağız. Biz artık tefeciye gitmeyeceğiz. Gübremiz, mazotomuz, traktörümüz var." diyor.

AĞA BABALARI BAKAN ALBAYRAK'A SALDIRMAYI EMREDİYOR

Belki de tarihimizde tam bağımsız bir tarım, tam bağımsız bir banka, tam bağımsız bir para politikasına kavuştuk. Paramızın sahibi olduk, bankalarımızın ve çiftçimizin sahibi olduk. SİHA ve İHA'larla güvenliğimizi bağımsızlaştırdık. Son dönemde "Sosyete damat" diyerek Sayın Albayrak ve Sayın Bayraktar'a saldırmaları buradan geliyor. Aşık Veysel'i kıyafetinden dolayı Ankara'ya almayan zihniyetin temsilcileri, Berat Albayrak'a sosyete diyorlar. Biraz önce siz örnek verdiniz, yalanın büyüğü diyorsunuz. İşte bunlar böyle büyük yalanlar üreterek hem Türkiye'yi geri bırakmaya, hem de AK Parti'den öc almaya çalışıyorlar. Bunları yöneten ağa babaları böyle bir şeyi emrediyor.

"BERAT ALBAYRAK TÜRKİYE İÇİN ŞANSTIR"

MHP'li vekil Cemal Enginyurt: Genel Başkanımız geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Bakan Albayrak'ı tebrik etti. Niye? Çünkü hakikaten başarılı işler yaptığı için. Sayın Bakan Berat Albayrak, belki de o alaya aldıkları aslında kutsal bir müessese olan o damat mefhumu olmasa; bin Ali Babacan eder, bin Mehmet Şimşek eder. Ali Babacan bu ülkenin bugünlerinin sorumlusudur. 7 yıl boyunca doları 1,40 TL'de tutarak bu ülkede birçok ürünün ithal edilmesinin ve üretimin bitmesinin sebebi Ali Babacan ve Mehmet Şimşektir. Sayın Berat Albayrak Türkiye için büyük bir şans.

"BAKAN ALBAYRAK ALDIĞI TEDBİRLE DOLARI FRENLEDİ"

Tarih 11 Ağustos 2018; Deli Trump bir tweet attı bir gece, dolar 7,25'e çıktı. Tarih 9 Eylül 2019; Barış Pınarı Operasyonu. Deli Trump bir gecede 10 tweet attı, dolar 6 lirayı geçmedi. Niye? Çünkü Sayın Albayrak aldığı tedbirlerle, dünya piyasalarını takip etmesiyle ekonomiyi iyi okumasıyla Türkiye'nin başına örülecek bütün çorapların önüne geçmişti. İşte CHP, İyi Parti ve HDP'de Türkiye'nin ekonomik anlamda kalkınmasını istemedikleri için, bu ülkenin çökerek kaos yaratacaklarını bildikleri için hep hakaret, alay ve ciddiye almayarak ekonomik batağa götürmeyi düşündüler.