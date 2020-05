Çalışan ve çalışmayan her anneye bin 300 TL! Annelere yapılan yardımdan kim nasıl faydalanacak?

27.05.2020 18:57

Çalışsın çalışmasın her anneye doğum yardımı veriliyor. Başvuran anneler her çocuk için ayrı para alıyor. 3 çocuk sahibi olana bin 300 lira ödeniyor. Anneler için ülkemizde çok sayıda destek var. Bu desteklerden biri de doğum yardımı. Devlet, her anneye çalışsın çalışmasın doğum yardımı adı altında ödeme yapıyor. Devlet bu destekle annelere her çocuk başına ayrı ayrı para ödüyor. 15 Mayıs 2015'ten itibaren Türk vatandaşlarına ve 'Mavi Kart' sahiplerine, canlı doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 lira doğum yardımı yapılıyor. 3 çocuk sahibi olan anne toplam bin 300 lira alabiliyor. Doğum yardımı için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri'ne yapılabiliyor.