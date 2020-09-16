Borsada kazanma yolları: Hisse bazlı desteklerle yükseliş yaşanabilir

Geçen hafta sanayi sektörünün de desteği ile sınırlı artış yaşanan Borsa İstanbul’da olumlu hava devam ediyor. Uzmanlara göre bu hafta hisse bazlı desteklerle yükseliş yaşanabilir.
Borsa İstanbul, Eylül ayının ilk günlerindeki satıcılı seyirden sonra tekrar olumlu bir havaya bürünerek kademeli olarak yükselişini sürdürüyor. Uzmanlar bu yükselişin devam edeceği görüşünde.
Para dergisi yazarı Göksel Tekiner geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da yükseliş denemelerinin zayıf kaldığını belirtti. Tekiner'in görüşleri şöyle: Hisse bazı hareketlerin öne çıktığı bu haftada da BIST-100 endeksi yüzde 1.51 oranında değer kazanımı ile 1102.70 seviyesinden haftayı tamamladı. Sanayi endeksi yüzde 2.78 oranında yükselişle haftayı tamamladı.
Endeksi teknik olarak değerlendirdiğimizde geçtiğimiz haftaki temkinli iyimserliğimizi korumakla birlikte, hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağı bir hafta bekliyoruz. Banka hisselerinde yaşanabilecek alımlar endekse yükselişi güçlendirebilir. Ancak şimdilik böyle bir güç kazanımı göremiyoruz.
Teknik göstergelere baktığımızda kısa ve orta vadeli göstergelerde yaşanan toparlanmayı olumlu buluyoruz. İçinde bulunduğumuz haftada 1104-1105 seviyesinin aşılması hareketlere ivme kazandırabilir. 1105'in kırılması sonrasında 1127 ve 1141 üst dirençlerini haftalık bazda hedeflenebilir.