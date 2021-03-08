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Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etti
08.03.2021 12:00
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Son dakika haberine göre Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifası kabul edildiği belirtildi.


Açıklama Borsa İstanbul'dan yapıldı. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle bugün Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği belirtildi.

Yönetim Kurulu kararı ile Atilla'nın istifasının kabul edildiği açıklandı.

Karar Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirildi.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir."

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