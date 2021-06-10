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Borcu olanlar dikkat kesildi! Borç yapılandırma başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? SGK, MTV, vergi borcu yapılandırma...

Borcu olanlar dikkat kesildi! Borç yapılandırma başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? SGK, MTV, vergi borcu yapılandırma...
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Peş peşe açıklamalar yapıldı. Milyonlar bu habere kilitlendi. SGK, MTV, trafik cezası, vergi borcu yapılandırmasıyla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşların kamu kurumlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması ve geçmiş vergi dönemlerine ilişkin olası risklerin ortadan kaldırılması, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi için işletme kayıtlarının işletmelerin içinde bulundukları fiili duruma uygun hale getirilmesi...


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