Borçlar siliniyor. Borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Milyonlarca vatandaş bekliyordu. Resmi Gazete'de yayımlandı ve belli oldu. Yapılandırma kapsamına giren borçlar tek tek açıklandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan'a kadar olan bazı borçlar yapılandırılıyor. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek. İşte tüm detaylar...
İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılması imkanının sağlanması, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması sağlanacak.
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan'a kadar olan bazı borçlar yapılandırılıyor.