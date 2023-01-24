Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor? Yapılandırma nasıl olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için harekete geçti. Borç yapılandırma paketi ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçları yapılandırılacak. Peki, borç yapılandırması nasıl yapılır? İşte detaylar...

KRİTİK TARİH 31 ARALIK 2022

Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

VERGİ, PRİM VE CEZALAR KAPSAMDA

Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

BELEDİYELERE OLAN BORÇLARA DA YAPILANDIRMA

Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

KABİNE'DE ELE ALINACAK

Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Borç yapılandırma başvurusunu yapabilmeniz için ilk önce güncel borcunuzu sorgulamalısınız. Borç yapılandırma başvurusunu sadece güncel vergi borcu bulunan kişiler yapabilir. Güncel borcunuz varsa, başvuru için belirlenen tarihler içerisinde dilekçe doldurarak bizzat devlet dairelerine giderek, e-posta ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapabilirler. İnternet üzerinden başvurusunu Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yapabilirsiniz.

Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu işlemi internet üzerinden gerçekleştirebilirler. Vergi diğer bir deyişle maliye borcu yapılandırma için bireylerin, kurumların veya kuruluşların ilk olarak ödemeleri gereken ücreti sorgulamaları gerekir. Yapılan sorgulama işlemi sonrasında ise ortaya bir borç çıkmışsa taksitlendirmeye izin verilir. Ayrıca yapılandırma için vergi affının da içinde bulunulan yılda çıkmış olması zorunludur.

Vergi borcu yapılandırma işlemi için gerçek ve tüzel kişilere belirli bir tarih aralığı sunulur. Bu kişiler söz konusu zaman aralığı içinde şahsen veya elektronik posta yolu ile talepte bulunabilirler. Yapılandırma talebi için vergi dairelerine dilekçe göndermek gerekir. Bahsi geçen dilekçeyi fiziki veya sanal ortamdan ilgili kuruma iletmeniz mümkündür.

Vergi borcu yapılandırma işlemini doğrudan internet aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak Gelir Dairesi Başkanlığı sitesine giriş yapmanız gerekir. Siteye girdikten sonra ise ''İnternet Vergi Dairesi'' ekranı üzerinden istenilen bilgiler sırayla doldurulur. İletişim, adres ve kişisel bilgileri, söz konusu forma eksiksiz bir şekilde girdikten sonra ise yapılandırma başvurusunu yapabilirsiniz. Yapılandırmak istediğiniz borcu ve ilgili vergi dairesini seçerek işleme devam etmeniz mümkündür. İşlemin son aşamasında ise söz konusu forma onay vererek yapılandırma başvurusunu tamamlayabilirsiniz.