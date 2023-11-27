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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023, 11:04 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023, 11:09

BIST 100 SON DAKİKA: Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı!

Son dakika haberine göre; Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 yükselişle 8.028,79 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 yükselişle 8.028,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,84 puan artışla yüzde 0,86 değer kazanarak 8.028,79 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,79 ve holding endeksi yüzde 0,62 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazancıyla 7.959,95 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.

Analistler, bu hafta yurt içinde büyüme verisinin yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarıyla ABD'de inşaat izinleri, yeni konut başlangıçları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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