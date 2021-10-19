Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi derbi sözleri: Tüm maçlar gibi Galatasaray maçı da bizim için önemli

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisine de değindi.

İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Şampiyonlar Ligi'nde bütün takımlar güçlü. İddialı olmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ajax maçında genç çocuklarımızın performansı beni umutlandırdı.

Tribündeki taşkınlık sorunlarını çözmemiz lazım. Taraftarların görevi taşkınlık yapmak değil. Kendilerinden bu konuda ricada bulunuyorum.

Aşı karşıtlarına ben de karşıyım. Lütfen herkes aşı olsun.

Transferler her şeyi çözmüyor. Teknik, taktik, ekonomik, uyum anlamında sorunları ortadan kaldıran yönetimlerle başarı geliyor. Bir kayıpta hiç kimse sadece bir kişiyi suçlamamalı. Başarı ve başarısızlık birer kişiye ait değildir.

Tüm maçlar gibi Galatasaray maçı da bizim için önemli. Bir maçla şampiyon olunmuyor. Galatasaray kadar diğer takımlara karşı mücadele de önemli.