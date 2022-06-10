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BDDK'dan yeni kararlar! Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti, kredi kartı asgari borç ödemede '25 bin TL' ayarı...

BDDK'dan yeni kararlar! Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti, kredi kartı asgari borç ödemede '25 bin TL' ayarı...
10.06.2022 15:56

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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak yeni adımları duyurmasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi. Kurum, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi.

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