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Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması! Asgari ücrete ikinci zam var mı? Ek zam - Ara zam yapılacak mı? |VİDEO HABER İZLE

Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması! Asgari ücrete ikinci zam var mı? Ek zam - Ara zam yapılacak mı? |VİDEO HABER İZLE
25.03.2022 12:15 - Son Güncelleme: 25.03.2022 12:30

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Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması! NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ikinci zam konusu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan; ''İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" dedi.

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SORU: Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?

Erdoğan, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur.

Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" ifadelerini kullandı.

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