Haberler Video Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullandı! 2020 MTV artış oranı yüzde 12'ye çekildi

Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullandı! 2020 MTV artış oranı yüzde 12'ye çekildi

23.12.2019 10:37

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. MTV'de 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Karar, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.


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