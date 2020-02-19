Başkan Erdoğan duyurdu: Kredi kartı nakit avans komisyonunu yüzde 1'le sınırlandırdık 19.02.2020 12:53

Son dakika haberi... Partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu bankaların aldıkları ücret ve komisyonlara ilgili gereken adımların atıldığını ve Kredi kartı nakit avans komisyonu da yüzde 1'le sınırlandırıldığını duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ekonomi üzerinden bizi vurmaya çalışan densizler var. Ekonomi bizim değişmez başlığımızdır. Ekonominin dinamiklerini güçlü tutmaya özen gösterdik. Son 1,5 yılda tarihi bir mücadele veriyoruz. Bunu sınırötesindeki harekatlar kadar önemli addediyoruz. Bu saldırılar farklı yollarla devam etti. Aldığımız tedbirlerle kur saldırıları buzağını bozduk ve tahribatı giderdik.

Enflasyonu ve faizleri düşürme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Merkez Bankası politika faizini yüzde 11,25'e kadar indirdi. bir dönem yüzde 40'ların telafuz edildiği faizler bugünlerde yüzde 8-10 civarında.





2020'de çok daha büyüme oranına ulaşacağız. Vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu bankaların aldıkları ücret ve komisyonlarla ilgili gereken adımlar da atıldı. Kredi kartı nakit avans komisyonu da yüzde 1'le sınırlandırdık.

Hiç kimse kredi tahsisinden kredi kapatmaya kadar pek çok kalem altında sürekli ve sürpriz ücretler ödemek zorunda kalmayacak.

Yaklaşık 30 milyar lira bir tutar iş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın cebinde kalacak.





SAMAN İTHALİ İDDİASI - MİLLET KÜTÜPHANESİ AÇILIŞI

Ülkemizde bunda güzel iş olurken, birileri ülkemizin saman ithal ettiği yalanı ortaya atıyor. Çok ağır ifade kullanabilirim ama bu kürsüye yakışmaz. Bunlar sapla samanı ayrıt edemedikleri için önlerinde yazanların ne anlama geldiğini kavrayamıyorlar. Bunları gördükçe SSK'nın nasıl battığını daha iyi anlıyoruz. Bunların makbuzları da elimizde. Bay Kemal orada saman yazmıyor. Pazar günü İzmir'de açılış yapacağız, gelebilirsin. Bu heyecanı sen de tat. Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi'nin açılışını yapacağız. İkramlarımız sadece yarın değil her gün ücretsiz olacak. 24 saat burası gençlerimizin hizmetindedir.