Bakan Varank'tan istihdam açıklaması! Yapay zekada hedef en az 50 bin!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye'nin 5 yıllık dönemdeki yapay zeka çalışmalarına yön verecek ilk "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" Bilişim Vadisi'nde kamuoyuna tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" açıklamasında bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, oluşturulan yapay zeka karakterler ve dijital yapay zeka ikizleriyle sohbet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.









EN AZ 50 BİN İSTİHDAM

Bakan Varank, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" dedi.









Bakan Varank, "Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız." şeklinde konuştu.









Varank, "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik." ifadelerini kullandı.







BAKAN VARANK, YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ İLE YARATILAN BİLGİN VE BİLGE ADLI KARAKTERLER İLE KONUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'na katıldı. Bakan Varank, yapay zeka teknolojisi ile yaratılan Bilgin ve Bilge adlı karakterler ile konuştu.