ATM'ye gitti 50 TL çekti zengin oldu! Cebinizi ve cüzdanınızı mutlaka kontrol edin! Nasıl servete kondu-işte böyle

Cüzdanınızdaki paraları kontrol edin! 50 lirayla servete kondu! Bursa'da yaşayan üniversite öğrencisi Doğan Kaya (21), ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 75 bin liraya satışa sundu. Kaya, "ATM'den para çektim. Yaklaşık 300 lirayı cebime koyup markete alışveriş yapmaya gittim. Alışverişimi yapıp ödeme yaptığım sırada paralardan biri olan 50 lirada farklılık gördüm" dedi. Kaya, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Kaya, 50 liralık banknotu 75 bin liradan internette satışa çıkardı.

ATM'ye gitti 50 TL çekti zengin oldu! Hatalı basım 50 liralar ilk kez gündeme geldiğinde 75 bin liradan satışa çıkarılıyordu. Şuan ise vatandaşlar bu paraları önemli miktarlara satışa çıkartıyor. Hatalı paralar koleksiyon değeri taşıyabilir. Bu anlamda yaşanan son olay Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Doğan Kaya'nın başına geldi. Doğan Kaya ATM'den çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü. Paranın bir köşesinde yalnızca 5 yazıyordu. 0 silinmiş gibiydi. Ben de şaşırdım ve araştırdım. Araştırmalarım neticesinde paranın hatalı basım serisi arasında yer aldığını gördüm. Ben de koleksiyonerlerin dikkatini çekeceğine inandığım için web sitesinde satışa sundum" dedi.

Kaya, paradan elde edeceği gelirle yardıma muhtaç vatandaşlara destek vereceğini söyledi.

Doğan Kaya, "ATM'den para çektim. Yaklaşık 300 lirayı cebime koyup markete alışveriş yapmaya gittim. Alışverişimi yapıp ödeme yaptığım sırada paralardan biri olan 50 lirada farklılık gördüm.

Paranın bir köşesinde sadece 5 yazıyordu. 0 silinmiş gibiydi. Ben de şaşırdım ve araştırdım. Araştırmalarım sonucunda paranın hatalı basım serisi arasında yer aldığını gördüm. Ben de koleksiyonerlerin dikkatini çekeceğine inandığım için internet sitesinde satışa sundum" dedi.

Koleksiyoner Kaplan: Hatalı basılan paralar bir kuruştan fazla etmez

Hatalı basım paraları için uçuk fiyatlar isteyenlere şok! Dört tonluk para koleksiyonuyla tanınan Esat Kaplan, "Bir kuruştan fazla etmezler. Hatta o para geçmeyebilir" dedi.

Gaziantepli para koleksiyoneri Esat Kaplan, son günlerde haber olan hatalı basım paraların değerinin olmadığını belirterek, istenilen rakamların ise hayalperestlik olduğunu kaydetti.

400'ü aşkın devlet ve milletin kullandığı paralardan oluşan yaklaşık dört tonluk para koleksiyonu bulunan Esat Kaplan, son günlerde sayıları artan hatalı basım 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan bir sıfırın bu paralara hiçbir kıymet katmadığını iddia etti.

ÜSTÜNDEKİ RESMİN YARISI YOKSA DEĞERLİDİR

Koleksiyonunu Gaziantep'te kendisine ait müzede sergileyen Esat Kaplan, elinde bu paralardan olan vatandaşların "Zengin oldum" hayaline kapılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

* Yok 50 TL'ye 75 bin TL, yok 100 TL'ye 150 bin TL rakamları hayalperestliktir. Hiçbir iş insanı ya da koleksiyoner tutup da bu paraları vermez. Bir kuruştan fazla etmezler. Hatta o para geçmeyebilir. Paranın üstündeki resmin yarısı yoksa o zaman koleksiyonerler için değerlidir. O zaman bile bu uçuk rakamlar verilmez. Örneğin bu dediğim şekil 10 TL getirirlerse, en fazla 50 TL'ye alırım.

Hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti

Antalya'da özel bir şirkette çalışan Deniz İnce (30), elinde bulunan hatalı basım 50 TL'ye tam bin katı fiyat biçti. İnce 50 bin TL istiyor...

Antalya'da bankamatikten para çeken Deniz İnce içlerinde bulunan 50 TL'de bir farklılık dikkatini çekti. Parayı inceleyen İnce, 50 TL'lik banknotun ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazdığını fark etti. İlk başta sahte olduğunu düşündüğü 50 TL, para sayma makinesi ve sahte para kaleminden başarıyla geçti.

"HABERLERİ GÖRÜNCE…"

Paranın sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen İnce, internetten araştırma yaparak bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını fark etti. İnce, elindeki hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçerek 50 bin TL'ye hatalı para koleksiyonu yapan kişilere satmak istediğini belirtti.

Deniz İnce "Haberleri görünce ben de elimdeki bu parayı değerlendirmek istedim" dedi.

Hatayı affetmediler: Yakında borsası kurulabilir

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Selami Taşbaş, 50 liralık banknotun sağ üst köşesinde yer alan '0′ rakamının çıkmadığını fark edince parayı bankaya inceletti.

Banknotun koleksiyon değeri olduğunu düşünen Taşbaş, 50 lirayı 20 bin liradan satışa çıkardı. Taşbaş "Paranın sol köşesinde de yarım kalmış şekilde sıfır var. Ayrıca üç nokta var. Bende bu paraya 20 bin lira istiyorum" dedi. Taşbaş, koleksiyoncuların paraya ilgi göstermesini beklediğini sözlerine ekledi.

PİYASASI DÜŞTÜ

Hatalı basım 50 liralar ilk kez gündeme geldiğinde 75 bin liradan satışa çıkarıyordu. Hatalı banknot piyasası şöyle:

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşayan işçi Tayfun Kızak hatalı basım 50 TL'si için teklif bekliyor. Kızak "Bu paralardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde 72 bin TL'ye alıcı bulmuş" iddiasında da bulunmuştu.

ANTALYA

Antalya'da özel bir şirkette çalışan Deniz İnce, elinde bulunan hatalı basım 50 TL'ye tam bin katı fiyat biçti. İnce 50 bin TL istiyor…

Yine Antalya'da yaşayan Mustafa Şahin ise hatalı 50 TL'lik banknota koleksiyonerlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve 75 bin liralık bir teklifi geri çevirdiğini anlattı.

BURSA

Bursa'da hatalı banknotlara 75 bin lira teklif edildiğini söyleyen Yavuz Hakan "Satıştan elde ettiğim parayı barınaklardaki ve mahallemdeki hayvanların mama ihtiyaçlarına harcamayı düşünüyorum" demişti.

ADIYAMAN

Adıyaman'da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, hatalı basım 50 Türk Lirası'nı satmak için koleksiyonerle görüştüğünü anlattı. Kuştepe, üzerinde "0" bulunmayan 50 lirayı 75 bin liraya satıp, geliri de Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamayı hedeflediğini söylemişti.

DÜZCE

Düzce Akçakoca'da market işleten Bülent Öztürk, sıfırı eksik 50 TL'lik banknotu için 70-75 bin lira arasında alıcı çıkar umuduyla bekliyor.

OSMANİYE

Osmaniye'de yaşayan Ahmet Agah Durdu elindeki para için 10 bin TL'ye kadar talipli çıktığını, ancak banknotu bu miktara satmak istemediğini söylemişti.

TOKAT

Tokat'ta esnaflık yapan Serdar Türk (47), baskı hatası 20 Yeni Türk Lirası'nı (YTL) 50 bin TL'ye satmayı planlıyor.