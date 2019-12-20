Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi: Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu |Video 20.12.2019 13:14

Sendikaların asgari ücret için talep ettiği rakam belli oldu. TÜRK-İŞ, DİSK, ve HAK-İŞ sendikaları asgari ücret için 2578 lira talepte bulundu. Geçtiğimizde günlerde de TÜİK'in paylaştığı verilere göre bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı açıklandı mı? 2020 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? İşte asgari ücrette şimdiye kadar açıklanan rakamlar...

Asgari ücrete ilişkin belirleme çalışmaları devam ediyor. Sendikalar tarafından bugün ortak bir açıklama yapıldı. TÜRK-İŞ, DİSK, ve HAK-İŞ sendikaları asgari ücret için 2578 lira talepte bulundu.

TÜİK 2331 LİRA ÜCRET ÇIKARDI

Geçtiğimizde günlerde de TÜİK'in paylaştığı verilere göre bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak belirlendi.