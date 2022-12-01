ASGARİ ÜCRET 2023 ne zaman belli olacak? İLK TOPLANTI saati belli oldu! | Ocakta asgari ücret ne kadar olacak 2023?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı.

Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI: SAAT BELLİ OLDU

Asgari ücret için flaş gelişme! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları ile saat 14:00'te görüşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

ZAM İÇİN TAKVİM BELİRLENECEK

Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

EYT İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada da sona gelindi. AK Parti, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da EYT ve 2023 yeni asgari ücret zammı konularıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.





BAKAN BİLGİN SENDİKALARLA BULUŞUYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret takviminin belirlenmesi için bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.



Bu görüşme öncesi Başkan Erdoğan, Bakanlar Bilgin ve Nebati ile yaptığı görüşmede asgari ücret konusunda bilgi alışverişi yaptı. Asgari ücret takvimi ele alınırken, özellikle yeni model üzerinde duruldu.

YENİ MODEL HAZIRLIĞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in yeni bir çalışma yaptığını belirterek, "Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" demişti.

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz" sözlerini sarf etmişti. İşte merak edilen yeni modelin bugünkü toplantıda ele alınması bekleniyor. Bu açıklamalar asgari ücretin daha kısa aralıklarla belirlenebileceği yorumlarına da yol açmıştı.



DESTEK ARTACAK MI?

Asgari ücrete destek konusunun da toplantıda ele alındığı değerlendiriliyor. Bu yıl hayata geçirilen vergi desteğinin önümüzdeki yıl da devam edip etmeyeceği, prim gibi farklı destekler uygulanıp uygulanmayacağı konusunda da karar verilecek.

Vergi desteğinin önümüzdeki yıl da sürmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, prim desteği sağlanırsa artışın bir kısmının buradan karşılanabileceği belirtiliyor.





EYT'DE KAPSAM MASADA

Bugünkü toplantıda ele alınması beklenen konulardan biri de milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede Çalışma Bakanlığı'nın sona yaklaştığı açıklanmıştı. Aralık ayında Meclis'e gelecek düzenlemede gelinen nokta konusunda Başkan Erdoğan'a bugün bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin kapsamı, mali boyutunun toplantıda masaya yatırılacağı belirtiliyor. Ayrıca EYT düzenlemesi nedeniyle işverenlerin maliyetinin artacak olması nedeniyle sağlanacak destekler üzerinde de durulması bekleniyor.

İŞVEREN DE BEKLEMEDE

İşverenin ödeyeceği primden 5 puanlık indirim yapılarak, EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilmesinin desteklenmesi planlanıyor. Ayrıca işverenler karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünün azaltılması için faizsiz ya da düşük faizli kredi gibi destekler de talep ediyor.

Emekli olacak kişiler nedeniyle çalışan sayısı düşecek işverenlerin teşviklerden yararlanmaya devam edebileceği formül de gündemde. Bunlar konusunda da karar verilmesi bekleniyor.