Araba alacaklara müjde! 0.99 faizli TOGG KREDİSİ hangi bankalarda? İşte TOGG kredisi taksitleri ve hesaplama tablosu...

Başkan Erdoğan araba alacaklara müjdeli haberi verdi. Manisa'da halka seslenen Başkan Erdoğan 0.99 faizli TOGG kredisinin detaylarını açıkladı.Verilen müjdenin ardından araba hayali kuran binlerce vatandaş TOGG kredisi hakkında araştırmalara başladı. 0.99 faizle 36 ay vadeli olarak sunulacak bu kredi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte TOGG kredisi faizi ve taksit hesaplama tablosu...

TOGG KREDİSİ MÜJDESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg kredisi için yaptığı açıklamada, "Ben buraya Gemlik'ten Togg'un yeni temel atma tesisinden geldim. Kamu bankalarımız araç fiyatının yüzde 50 bedelinde 36 ay, 0,99 oranla kredi kullandıracaklar. Bugün bende Gemlik'te Togg'u kullandım." dedi.

TOGG KREDİSİ NE KADAR?

1 milyon 200 bin TL olan TOGG için kamu bankaları 600 bin TL kredi imkanı sunacak.

36 AY VADE İMKANI!

36 ay vade imkanı 800 bin TL'ye kadar olan araçlar için kullandırılırken TOGG için normalde 24 aylık vade mümkün olurken yeni duyurulan bu kredi sayesinde 1 milyon 200 bin TL'lik TOGG için de 36 ay vade yapılabilecek. Bunun için BDDK tarafından düzenleme yapılması bekleniyor.

HANGİ BANKALAR KREDİ VERECEK?

TOGG kredisi, vatandaşlara Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunulacak.

TOGG KREDİ HESAPLAMA

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

1 milyon 200 bin TL değerindeki TOGG için yapılan hesap;

%50'si 600 bin TL

Kredi Tutarı: 600.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,99

Taksit Sayısı: 36 ay

Taksit Tutarı: 20.581,26 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 740.925,28 TL

Aylık Maliyet Oranı: %1,1880

Yıllık Maliyet Oranı: %15,2253

953 bin TL değerindeki V1 RWD Standart Menzil TOGG için yapılan hesap;

%50'si 476 bin TL

Kredi Tutarı: 476.000,00 TL

Faiz Oranı: %0,99

Taksit Sayısı: 36 ay

Taksit Tutarı: 16.327,80 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 587.800,77 TL

Aylık Maliyet Oranı: %1,1880

Yıllık Maliyet Oranı: %15,2254

TOGG KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Manisa'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamadan satırbaşları:

"Ben buraya Gemlik'ten geldim. Togg'un yeni tesisinin temel atma töreninden geldim. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımızı Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle, 0,99 faizle kredi kullandıracak. Bugün bende Togg'u tekrar kullandım, karanfile boğdular bizi. Resmi rakam aldım 60 bin kişi dediler. Manisa'da muhteşem, gümbür gümbür geliyoruz."

"2025 YILINDAN İTİBAREN TOGG'U İHRAÇ EDİP TÜM DÜNYAYA SATACAĞIZ"

Burada her 3 dakikada 1 araç üretiliyor. 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç edip tüm dünyaya satacağız.

"Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. Bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde dünyada güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz."

"Muhalefet, Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret edemedi. Altında Türk mühendislerinin imzası olan bu aracı yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Biz otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümü görerek vizyoner bir adım attık ve Türkiye'nin otomobilini elektrikli yaptık."

"Elektrikli araçlar, hızlı şarj istasyonu destek programı kapsamında 81 ilimizde bin 572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. Hızlı şarj noktası 700 adedi aştı."

"Hem yerli teknolojileri geliştirerek hem de uluslararası yatırımları ülkemize çekerek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyoruz. İşte bugün Türkiye'nin dünya çapında elektrikli otomobil bataryalarında söz sahibi olmasını sağlayacak önemli bir yatırımın temelini atıyoruz."

"TÜRKİYE, AZ SAYIDA ÜLKEDE OLAN BİR TESİSE SAHİP OLACAK"

"Bugün inşasına başalanan tesisle 2026 itibariyle yüksek nikel içerikli batarya modülleri üreten entegre bir tesis haline gelecek. Böylelikle Türkiye az sayıda ülkede var olan bir tesise de sahip olacaktır."

TÜRKİYE KENDİ BATARYA HÜCRESİNİ ÜRETECEK

"Gemlik'te Togg Teknoloji Kampüsü'nün yanındaki 607 bin metrekarelik arazide inşa edilecek kampüste, batarya hücresi de dahil 20 GWs kapasite hedefiyle yapılacak üretim, bölgedeki fırsatlarla birlikte 2035 yılına kadar 50 GWs üzerine çıkarılacak. Siro, otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda Türkiye'nin yanında, bölgede 120 ülkeye de ihracat gerçekleştirecek."