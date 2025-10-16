PODCAST
Altında yükseliş sürecek mi?
Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 09:14
Altın fiyatları yeniden rekor kırdı. Yılbaşından bu yana yüzde 61 değer kazanan altın, ticaret savaşı endişeleriyle yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar, yeni rekorların kapıda olup olmadığını merak ediyor.
