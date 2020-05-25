Altın yatırımı yaparken gram altın mı çeyrek altın mı tercih edilmeli? Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı

25.05.2020 10:59

Canlı yayında ekonomiye dair gelişmeleri değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, “Merkez Bankası’nın faiz indirmesi kredilere yansır mı? Konut kredisi almak için beklemeli miyiz?” ve “Altın yatırımı yaparken gram altın mı çeyrek altın mı tercih edilmeli?” gibi merak edilen soruları yanıtladı. Peki konut kredisi almak için doğru zaman mı? Altın yatırımı yapacak vatandaşlar gram altını mı tercih etmeli yoksa çeyrek altını mı? Detaylar video haberimizde.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programının canlı yayınında ekonomiye dair gelişmeleri değerlendirdi. Erdem, izleyicilerden gelen "Merkez Bankası'nın faiz indirmesi kredilere yansır mı? Konut kredisi almak için beklemeli miyiz?", "Vergi borçlarıyla ilgili bir yapılandırma var mı?", "İş yerimiz kapandı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir miyiz?", "İstifa ederek tazminat almanın yolu var mı?", "Altın yatırımı yaparken gram altın mı çeyrek altın mı tercih edilmeli?" gibi soruları yanıtladı. İşte Faruk Erdem'den ekonomiye dair merak edilen soruların yanıtı.