Altın yatırımcıları dikkat! Altın Uzmanı İslam Memiş'ten flaş değerlendirme ''Gram Altın 560 lirayla zirve yapar''

Altın yatırımcıları dikkat! Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesiyle perşembe günü 6 haftanın en düşük civarına geriledikten sonra Evergrande'nin borç krizinin bütün finansal sisteme yayılabileceğine dair endişelerle kayıplarının bir bölümünü sildi. Dün altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,18 altında 491,2 liradan tamamladı. Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş altına dair son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, ''Gram Altın 560 lirayla zirve yapar'' dedi. İşte çarpıcı açıklamanın detayları...