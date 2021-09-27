Altın yatırımcılarının dikkatine! 14-18 ve 22 ayar 30-20 gram bilezik kaç TL? Eğer 1 gram dahi altınınız varsa; Çeyrek bugün ne kadar?

Çeyrek bugün ne kadar? 14-18 ve 22 ayar 30-20 gram bilezik ne kadar? Altın fiyatlarında yeni rekorlar... Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesiyle perşembe günü 6 haftanın en düşük civarına geriledikten sonra Evergrande'nin borç krizinin bütün finansal sisteme yayılabileceğine dair endişelerle kayıplarının bir bölümünü sildi. Dün altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,18 altında 491,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının sonrasında günü 497 lira seviyesinden kapattı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının sonrasında 499 lira civarında işlem görüyor. Çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını 3.335 liradan satılıyor.