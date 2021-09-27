Altın yatırımcılarının dikkatine! 14-18 ve 22 ayar 30-20 gram bilezik kaç TL? Eğer 1 gram dahi altınınız varsa; Çeyrek bugün ne kadar?
İslam Memiş, altın fiyatları amacıyla yeni rekorlar beklediğini açıkladı. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 497 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1754 dolar civarında bulunuyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "Fed'in daha şahin bir tonda kurduğu etkileşim ve sıkılaşma tarafında adımlar atmaya hazırlandığı süreçte orta vadede ons altında zayıf görünümün devam edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır" şeklinde değerlendirdi.
Çeyrek bugün ne kadar? 14-18 ve 22 ayar 30-20 gram bilezik ne kadar? Altın fiyatlarında yeni rekorlar... Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesiyle perşembe günü 6 haftanın en düşük civarına geriledikten sonra Evergrande'nin borç krizinin bütün finansal sisteme yayılabileceğine dair endişelerle kayıplarının bir bölümünü sildi. Dün altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,18 altında 491,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının sonrasında günü 497 lira seviyesinden kapattı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının sonrasında 499 lira civarında işlem görüyor. Çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını 3.335 liradan satılıyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararını duyurusuyla 502 liraya kadar artan gram altın haftayı 497 lira seviyesinden kapattı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, saatinde altın alıp bekleyen yatırımcının talihli olduğunu ifade etti ve altın fiyatlarının dolara göre hareket ettiğini bildirdi.
"YENİ ZİRVELER BEKLİYORUM"
Altın fiyatları dolar düşmeden düşmez. Gram altın /TL fiyatında yeni zirveler bekliyorum. Gram altında yeni zirveler bekliyorum. Bu senenin zirvesi 560 ve üzeri olabilir. Dikkat etmekte yarar var. Şuan 500 lirayı konuşuyoruz.
Düğün yapacaklar, döviz borcu olanlar, altın borcu olanlar rehavet içerisinde olmamalı. Dünya ekonomileri iyi yere gitmiyor. Gidişat meydanda. Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim. Süreç sıkıntılı.