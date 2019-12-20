Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı! 20 Aralık anlık çeyrek ve gram altın kaç TL oldu? |Video 20.12.2019 19:34

Doların piyasalarda güven kaybetmesiyle beraber vatandaşlar altın alıp yatırım yapıyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında çıkışlı bir seyir görüldü. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem gördü. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar 20 Aralık anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalarda güncel altın fiyatları

Çeyrek ve gram altın fiyatları, haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 282,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 281 bin 80 lira, en yüksek 282 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 281 bin 80 liradan tamamladı. Altın alıp yatırım yapanlar şimdilerde güncel altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

160,61

160,73

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

205,69

205,85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

256,97

257,17

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 80 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 281 bin 80 lira, en yüksek 282 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 281 bin 80 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 104 milyon 575 bin 173,08 lira, işlem miktarı ise 370,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 106 milyon 631 bin 124,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 282,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,70 liradan, bin 862 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 883 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 819 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 839 liradan, 910 liradan alınan Yarım Ziynet 920 liradan ve 455 liradan alınan Çeyrek Ziynet 460 liradan satıldı.