Almanya’nın ardından 7 Avrupa ülkesi daha Türkiye’ye ‘tatil vizesi’ne yeşil ışık yaktı!

07.08.2020 14:16

Almanya’nın kararının ardından Avrupa’dan 7 ülke daha vatandaşlarının Türkiye’de tatil yapmaları için harekete geçti. Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılıyor.

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmasının ardından, diğer Avrupa ülkeleri de aynı kararı almak için harekete geçti. Vatandaşlarının Türkiye'de tatillerini geçirme taleplerini dikkate alan Fransa, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için yeşil ışık yaktı.

7 Avrupa ülkesi, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını başta Antalya ve Muğla olmak üzere Aydın ve İzmir için de kaldıracak. Ziyaretçiler 13 euro ile 7 bin euro arasında değişen ücretlerde pandemi sigortası da yaptırabilecek.

BURAK ERDEM ÇELİK