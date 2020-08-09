Türkiye'nin ekonomi yönetimi neden hedefte? Saldırıların arkasında kimler var?

09.08.2020 13:40

Son günlerde Türkiye ekonomisine yönelik düzenlenen saldırılar yeniden hız kazandı. Özellikle kur manipülasyonu üzerinden ekonomi hedef alınırken, ekonomi baronlarının yerli iş birlikçileri de sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Peki Türkiye’nin istikrarı ve demokrasisi kimleri neden rahatsız etti? Bu ekonomik saldırının arkasında kimler var? Linç lobisi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile neden uğraşıyor? A Haber canlı yayınına katılan gazeteci yazar Halime Kökçe, ekonomist Doç. Dr. Kadir Tuna ve akademisyen Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde Türkiye'nin istikrarına yönelik saldırılarda önemli bir artış var. Peki Türkiye'nin istikrarı ve demokrasisi kimleri neden rahatsız etti? Sosyal medyada hedeflerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı koyan linç lobisi yine iş başında. "Türkiye fakirleşti" diyorlar örnek olarak da Türk lirasının dolar karşısındaki değerini gösteriyorlar. Peki bu kıyaslama ne kadar doğru? Bu ekonomik saldırının arkasında kimler var? Linç lobisi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile neden uğraşıyor? Salgın döneminin en iyi ekonomisi Türkiye kimleri rahatsız etti? Gazeteci yazar Halime Kökçe ve ekonomist Doç. Dr. Kadir Tuna, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte açıklamalardan satır başları;

DOĞRUDAN ÜLKE MENFAATİYLE İLGİLİ

Gazeteci yazar Halime Kökçe: Türkiye uzunca bir süredir türlü saldırı biçimleriyle muhatap edildi. Bütün bunları görmezden gelmek ve sanki dışarıda her şey çok olağan seyrederken Türkiye'de ve başka hiçbir ülke ekonomik olarak sıkıntı yaşamazken Türkiye tek başına yönetimdeki bazı hatalarla sorumsuzluklarla kur şoku yaşıyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu çok yersiz ve çok katıklı. Dışarıdan bu yaklaşımı öne sürenler bunanla Türkiye'yi tehdit edenleri bir şekilde anlamlandırabiliyorsunuz. Türkiye'nin bir süredir yürüttüğü dış politika bazı aktörleri rahatsız ediyor. Ama içeride bütün bu dış etkenler yokmuş gibi gösterilmesi kuşkusuz çok iyi niyetli değerlendirilebilecek bir şey değil. Bu doğrudan ülke menfaatiyle ilgili.

TÜRKİYE BU SÜRECİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÖNETTİ