Coronavirüs’le birlikte harcamaları keskin şekilde düşen vatandaş, yeniden alışverişe başladı. 17 Nisan haftasında kredi kartıyla yapılan harcamalar yüzde 13 artarak 15.2 milyar liraya çıktı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında kredi kartıyla yapılan harcamaları ayrıntılarıyla anlattı.
Covid-19'a yakalanıp iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi ve ölümlerin azalması Türkiye'nin umutlarını artırırken; veriler vatandaşın yeniden harcama yapmaya başladığını ortaya koydu. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre; Mart ayı ortasında 21 milyar lira olan haftalık kredi kartı harcaması, 10 Nisan haftasında 7.7 milyar liralık azalma ile 13.5 milyar liraya gerilemişken, 17 Nisan haftasında yüzde 13 oranında artış ile 15.2 milyar liraya çıktı. Yani haftalık kredi kartı harcamasında yaklaşık 1.8 milyar lira yükseliş yaşandı.
E-TİCARET DE YÜKSELDİ
Artışın 891 milyon lirası market alışverişinden kaynaklanırken; 13 Mart'tan itibaren keskin bir şekilde gerileyen giyim, mobilya, kuyum harcamalarının da yükseliş kaydettiği görüldü. Harcama artışının 287 milyon lirası da mağazalar kapalı olduğu için internet üzerinden yapılan alışverişlerde görüldü. Haftalık alışveriş sayısı da 4.2 milyonu marketler kaynaklı olmak üzere, 9.2 milyon arttı.