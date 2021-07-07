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Akbank sistemi çöktü! Dünya tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta mağduriyet yaşayan müşterilerin hakları neler?

Akbank sistemi çöktü! Dünya tarihinde bir ilk yaşandı! Akbank'ta mağduriyet yaşayan müşterilerin hakları neler?
07.07.2021 15:47
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Akbank mobil uygulaması, ATM ve pos cihazları dünden beri çalışmıyor. Bu gelişmeler üzerine Akbank tarafından dün açıklama yapılmıştı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı. Bugün hala erişim problemi yaşandığı görülüyor. Peki, Akbank sorunu ne zaman çözülecek? 7 Temmuz Akbank mobil ne zaman düzelecek? Mağduriyet yaşayan müşterilerin hakları neler? İşte tüm detaylar!


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