AK Parti'den 'emekli maaşı' çalışmaları hakkında flaş açıklama!

AK Parti'den emekli maaşlarına ilişkin açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusuna yanıt verdi. TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyleyen Akbaşoğlu seçim sonrasını işaret ederek, "Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.