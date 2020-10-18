5 TL deyip geçenler pişman oldu! Farkında olmadan cebinizde taşıyor olabilirsiniz! Elinizde varsa...

Hatalı basım banknotlar insanların ilgisini çekiyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden koleksiyonerler için satışa sunuyor. En çok satışa sunulan banknotlar arasında ise 5-10-20-50 ve 100 TL'lik banknotlar yer alıyor. Vatandaşlar bazen paraların sahte olduğunu düşünüyor ancak gerçek bankaya götürünce ortaya çıkıyor. Bankada yapılan incelemelerin ardından paranın hatalı basıldığı tespit ediliyor.

Para yaşamımızı devam ettirmemiz için önemli bir araçtır. Devletlerin merkez bankalarında basılan bazı banknotlarda çeşitli basım hataları olabiliyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafından yakından takip ediliyor. İlgisi olanlar için bu paralar denk gelen vatandaşlar ise paraları satışa sunuyor. Hatalı basım banknotlar yoğun ilgi görürken koleksiyonerler bu paraları almak istiyor. İnternette yayınlanan bu tarz haberleri gören vatandaşlar ise cüzdanlarındaki paralarda herhangi bir hata olup olmadığını merak ediyor.

HATALI BASIM 5 TL'LİK BANKNOTU SATIP, BİLGİSAYAR ALMAK İSTİYOR

Düzce'de, ortaokul öğrencisi Yasenur Durmaz (13), eline geçen hatalı basım olduğunu düşündüğü 5 TL'lik banknotu sosyal medya hesabından bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, para satın alınırsa uzaktan eğitimi için yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.

Yahyalar Mahallesi'nde oturan Yasenur Durmaz, uzaktan eğitime katılmak için masaüstü bilgisayar kullanıyor. Yasenur'un masaüstü bilgisayarı oldukça yavaş çalışırken, yine kendisine ait olan dizüstü bilgisayarın ise ekranı arızalandı. Yasenur, annesinin kendisine ekmek almak için verdiği 5 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu düşünerek sosyal medya hesabı üzerinden bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, paranın satın alınması durumunda yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.

'DERSLERİME DAHA İYİ ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Hatalı basım paraların satıldığını haberlerde gördüğünü belirten Yasenur Durmaz, "Ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Online derslerimize başladık. Ancak masaüstü bilgisayarım çok yavaş. Laptopumun ekranı arızalandı. Bu ikisini değiştirmek istiyordum. Annem bana ekmek almak için 5 lira verdi. 5 liraya baktığımda yanlış basıldığını fark ettim. Daha önce bunu haberlerde görmüştüm. Ben de 5 lirayı sakladım. Daha sonra sosyal medya hesabım üzerinden 5 lirayı satışa çıkardım. Bin liraya bu parayı satmak istiyorum. İkinci el bir laptop alıp derslerime daha iyi çalışmak istiyorum. İnşallah birisi bu parayı benden alır. Bende yeni bir laptop sahibi olurum" dedi.

50 TL'LİK BANKNOTU, 80 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI

Trabzon'un Tonya ilçesinde fırın ustası Şerafettin Elbir (33), bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin liraya satışa çıkardı.

İlçede ekmek fırınında usta olarak çalışan Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gören Elbir, durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı. Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Elbir, koleksiyoncuların bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Elbir, hatalı basım paranın fotoğraflarını internet ortamında paylaşıp, satışa çıkardı. Elbir, en az 80 bin TL istediği parayı, en yüksek teklifi verene satacak.

Paranın hatalı basıldığını ve Türkiye'de sadece birkaç tane olduğunu söyleyen Elbir, "Akşam iş yerinin kasasını toparlarken, kasadaki 50 TL'nin sıfırının olmadığını fark ettim. Durumu bir arkadaşıma anlattım, arkadaşımda bana bu paralarının değerli olduğunu ve koleksiyonerlerin bu paralara ilgi duyduğunu söyledi. Arkadaşımla paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya gittik. Bankada para okuma cihazından geçti, ardından para kalemi kullandık sahte olmadığını öğrendik. Sonra internette bir araştırma yaptık; bu paraların çok yüksek rakamlara 70-80 bin liraya satıldığını öğrendik. Biz de açık artırma usulüyle parayı 80 bin liradan satışa sunduk. En yüksek teklifi verene parayı vermeyi düşünüyoruz" dedi.

HATALI BASIM 20 LİRAYI KOLEKSİYONERLER İÇİN SATIŞA ÇIKARDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Kadir Danışmaz, hatalı basım 20 liralık banknotu koleksiyon değeri taşıdığı düşüncesiyle satışa çıkardı.

Danışmaz, gazetecilere, Orhanlar Mahallesi'nde manav olduğunu ve bir müşterisinden aldığı paraları kontrol ettiğinde hatalı basım 20 liralık banknotu fark ettiğini söyledi.

Paranın sağ üst köşesinde bulunması gereken hologramın bir kısmının olmadığını fark ettiğini aktaran Kadir Danışmaz, paranın sahte olduğunu düşünerek bir bankanın şubesine gittiğini anlattı.

Paranın kontrol cihazına tutulduğunda sahte olmadığını öğrendiğini dile getiren Danışmaz, "Gerçekten de böyle bir durum belki de milyonda bir gelir. Televizyon ve gazetelerde hatalı basılmış paraları görüyorduk ama bana denk geleceği aklımın ucundan bile geçmiyordu. Paranın sahte olduğunu düşündüm, bankaya gittim, baktım ki 'Para gerçek' dediler. Büyük şaşkınlık yaşadım." diye konuştu.

Kadir Danışmaz, parayı saklamayı düşünmediğini, ilgilenenler ve koleksiyonuna katmak isteyenlerin tekliflerine açık olduğunu da dile getirdi.

'HATALI BASIM' 200 LİRAYI, 250 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARDI

Ankara'da eğlence merkezinde kasiyer olarak çalışan Ömer Demirci (24), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '200' yerine '2' yazan 200 TL'lik banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 250 bin liradan satışa çıkardı.

Altındağ Ulus'ta bulunan eğlence merkezinde kasiyer olarak çalışan Ömer Demirci, müşterisinden aldığı 200 TL'lik banknotta değişiklik olduğunu fark etti. Demirci, paranın ön yüzünde sağ üst köşesinde '200' yazması gerekirken '2' yazdığını gördü. Daha sonra banknotu, para sayma makinesi ve para kalemiyle kontrol eden Demirci, banknotun sahte olmadığını belirledi. İnternette araştırma yapan Demirci, hatalı basım paraya koleksiyoncuların ilgisi olduğunu düşünerek, banknotu 250 bin liradan satışa çıkardı.

'200 LİRA 2 LİRA GİBİ GÖZÜKÜYORDU'

Demirci, parayı ilk gördüğünde iki sıfırın olmadığını fark ettiğini söyleyerek, "Araştırdığımda genelde parada bir sıfırı eksik hatalı basımlar yapıldığını öğrendim. 200 lira 2 lira gibi gözüküyordu. Hemen parayı makinadan ve kalemden geçirdim. Paranın gerçek olduğunu öğrendim.

Bu şekilde hatalı basımlar genelde 50 liralık banknotlarda, birkaç tane de 100 lirada olduğunu gördüm. 200 lira için ilk hatalı basım benim elimdeki olduğunu biliyorum. İnternet üzerinden satışa çıkardım. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.