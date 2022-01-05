Haberler Ekonomi Videoları 5 Ocak 2022 alkol zammı! 2022 Bira, şarap, viski, votka, cin, likör ve rakı fiyatları ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni alkol fiyat listesi...

5 Ocak 2022 alkol zammı! 2022 Bira, şarap, viski, votka, cin, likör ve rakı fiyatları ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni alkol fiyat listesi...

5 Ocak 2022 alkol zammı! 2022 Bira, şarap, viski, votka, cin, likör ve rakı fiyatları ne kadar, kaç para oldu? İşte yeni alkol fiyat listesi...
05.01.2022 16:30

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:11
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye...
Ana Sayfa 29:35
Bakan Nebati'den önemli...
Ana Sayfa 00:38
'Allah' diye bağıran amca...
Ana Sayfa 00:08
İşte TOGG Sedan
Ana Sayfa 01:11
Teklif TBMM'ye sunuldu! En...
Ana Sayfa 02:27
Kur korumalı mevduat 84 milyar...
Ana Sayfa 00:40
Bağcılar’da çamaşır asma...
Ana Sayfa 01:36
CHP'li İBB'nin Gençlik ve Spor...
Ana Sayfa 00:16
Gaz çıkararak para kazanan...
Ana Sayfa 02:25
Önder Karaveli'den Mehmet...
Ana Sayfa 04:59
Inna Kayseri'de verdiği...
Ana Sayfa 06:08
Saliha Hanım'ın kızı Zeynep'i...

5 Ocak 2022 alkol zammı! 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yeni yılın ilk zamları da belli olmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı, sigara ve bira, şarap, rakı ve viski gibi alkollü içeceklerin Özel Tüketim Vergisini yüzde 47 oranında zam yapıldığını açıkladı. Alkol fiyatlarına gelen yüzde 47'lik ÖTV zammının ardından 2022 Bira, şarap, viski, votka ve rakı fiyatları ne kadar, kaç para oldu? soruları gündeme geldi. İşte yeni alkol fiyat listesi...

Ekonomi Videoları

Ülkemizde son yıllarda alkol ve tütün ürünlerine karşı bir mücadele başlatılmıştı. Bu mücadele kapsamında sigara tütektiminin bir miktar önüne geçildi ancak tam anlamıyla başarı sağlanılamadı. Sigara ve alkol tüketen vatandaşları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Yeni yıl zamlarının ardından sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi de artış gösterdi Hazine ve Maliye Bakanlığı her 6 ayda bir yapılan alkollü içkiler ve sigara ÖTV ayarlamasını gerçekleştirdi.

2022 alkole zam mı geldi?
2022'de alkollü içecekler ve sigarada alınan vergi oranının artırılmasıyla içki fiyatlarının da yükselmesi muhtemel görünüyor. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

Tekel içki fiyatları ne kadar oldu?
ÖTV zammı sonrası yapılan artışlar ile 50'lik biranın vergisi 3.3 lira artarak fiyat 18 liraya çıktı.

Şarapta fiyat artışı 33 lira oldu ve 75. cl'lik bir şarabın fiyatı 70 liradan 103 liraya ulaştı.

Rakı, viski ve votka gibi alkol dereceği yüksek içkilerde ise 58 liralık vergi artışı yaşandı.

Bu artışların ardından 70'lik rakının fiyatı 175 liradan 233 liraya çıkmış olacak.

SON DAKİKA