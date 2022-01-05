Ülkemizde son yıllarda alkol ve tütün ürünlerine karşı bir mücadele başlatılmıştı. Bu mücadele kapsamında sigara tütektiminin bir miktar önüne geçildi ancak tam anlamıyla başarı sağlanılamadı. Sigara ve alkol tüketen vatandaşları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Yeni yıl zamlarının ardından sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi de artış gösterdi Hazine ve Maliye Bakanlığı her 6 ayda bir yapılan alkollü içkiler ve sigara ÖTV ayarlamasını gerçekleştirdi.

2022 alkole zam mı geldi?

2022'de alkollü içecekler ve sigarada alınan vergi oranının artırılmasıyla içki fiyatlarının da yükselmesi muhtemel görünüyor. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

Tekel içki fiyatları ne kadar oldu?

ÖTV zammı sonrası yapılan artışlar ile 50'lik biranın vergisi 3.3 lira artarak fiyat 18 liraya çıktı.

Şarapta fiyat artışı 33 lira oldu ve 75. cl'lik bir şarabın fiyatı 70 liradan 103 liraya ulaştı.

Rakı, viski ve votka gibi alkol dereceği yüksek içkilerde ise 58 liralık vergi artışı yaşandı.

Bu artışların ardından 70'lik rakının fiyatı 175 liradan 233 liraya çıkmış olacak.