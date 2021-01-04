4 Ocak emekli ve memur maaş zammı son dakika taban-tavan ücretleri tablosu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

2021 memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular memur ve memur emeklisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin zam oranı da netleşecek. Memur emekli aylıkları da memur maaşıyla aynı oranda artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Peki, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

2021 memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular memur ve memur emeklisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin zam oranı da netleşecek. Memur emekli aylıkları da memur maaşıyla aynı oranda artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Peki, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.

BAĞKUR EMEKLİLİK HESAPLAMA

Bağkur hesaplama için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.

2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.

3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.

4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler için de aylık hesaplanamaz.Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

3 AYRI DÖNEMDE HESAPLANIYOR

İşçi emeklilerinin maaşında, 2000 öncesi, Ocak 2000-Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası yapılan üç ayrı hesaplama birleştirilecek bugünkü aylıklar hesaplanıyor.

2000'den önceki çalışma süreleri için memur maaş katsayısı, gösterge ve aylık bağlama oranı çarpılıyor. Bu dönemde aylık bağlama oranının nispeten yüksek olması nedeniyle, 2000 öncesi dönemdeki çalışmaların emekli aylığına yansıması olumlu oluyor, bu dönemdeki çalışma süresi ne kadar uzunsa, maaşa o kadar pozitif yansıyor.

2000'den sonraki dönemler için dikkate alınan "ortalama aylık kazanç", işçinin prime esas kazançlarının, emeklilik istenen tarihe kadar güncelleme katsayısı ile güncellenmesiyle hesaplanıyor.

1 Ekim 2008 sonrası ise, 2000'li yıllardan beri yüzde 75'ten aşağı düşürülen aylık bağlama oranının yüzde 50'ye kadar düştüğü dönem olarak dikkat çekiyor. 2008'deki düzenlemenin ardından aylık hesabında da milli gelirdeki artışın yüzde 100'ü yerine yüzde 30'unun dikkate alınmasıyla, aylıklarda düşüş yaşandı.

MEMURLARIN EMEKLİ MAAŞI

Memurların emekli aylıklarında memurun derecesi, kademesi, ek gösterge, hizmet yılı, kıdem yılı ve ek göstergesi belirleyici oluyor. 2008'deki düzenlemenin ardından memurların da emekli aylığı bağlama oranı yüzde 50'ye düşüyor. Memurların bir süredir artırılmasını beklediği ek göstergeler de aylık hesaplamasında kritik önem taşıyor.

Yine SSK'lılar gibi üç dönem üzerinden aylık hesaplamaları yapılan Bağ-Kur'lular da 2000 öncesi dönemdeki çalışmaları için avantaj sağlarken, 2008 sonrasında bu grubun maaşında da düşüş görülüyor.