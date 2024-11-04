Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 10:41

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yeniden gündeme geldi. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez gerçekleşen maaş düzenlemeleri kapsamında, enflasyon farkı ve %6 toplu sözleşme zammı memur maaşlarına ekleniyor. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise ekim enflasyonunun belli olmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkına odaklandı. Aylık TÜFE yüzde 2,88 yıllık TÜFE yüzde 48,58 olarak gerçekleşti. 4 aylık SSK - BAĞKUR emekli zammı yüzde 12,06. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Erdem, "Beklentilere baktığın zaman en düşük memur maaşının 43 bin TL'yi geçeceği en düşük memur emeklisi maaşının da 19 bin TL'yi geçeceği görülüyor. Ama refah payı ve dengeleme ortaya çıkarsa bu rakamlar daha da artabilir." dedi.