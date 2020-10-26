226 milyon dolarlık domates

Kiraz-vişne, yılın 9 ayında 224 milyon dolar döviz girdisiyle Türkiye'den en çok dış satım yapılan meyve grubu, domates de 226 milyon dolarlık getirisiyle en çok ihraç edilen sebze oldu. Yaş meyve ve sebze ihracatı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 690 milyon 750 bin dolara yükseldi.