Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 12:05

2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zam oranıyla gündemde. İkramiye 4 bin TL'ye yükseltilirken, doğum yardımı gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuyla ilgili açıklama yaptı. Ramazan Bayramı 2025'te 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak, bu yüzden emekliler ikramiyelerini 30 Mart'tan önce alacak. SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklileri ödeme tarihlerine odaklanmış durumda. Zamlı emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği kesin tarihler tahsis numarasına göre belirlenecek.