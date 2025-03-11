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2025 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Son dakika zamlı ödeme tarihi!
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2025 Ramazan Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak? Son dakika zamlı ödeme tarihi!

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 12:05

2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu! Emekli ikramiyesi 4 bin TL'ye yükseltilirken, milyonlarca SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklisi ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamaları ve TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle birlikte, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi hakkında tüm detayları bu videoda bulabilirsiniz. Zamlı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri ve güncel gelişmeleri kaçırmamak için videomuzu izleyin.

2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zam oranıyla gündemde. İkramiye 4 bin TL'ye yükseltilirken, doğum yardımı gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuyla ilgili açıklama yaptı. Ramazan Bayramı 2025'te 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak, bu yüzden emekliler ikramiyelerini 30 Mart'tan önce alacak. SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklileri ödeme tarihlerine odaklanmış durumda. Zamlı emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği kesin tarihler tahsis numarasına göre belirlenecek.

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