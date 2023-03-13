Hükümet kentsel dönüşümü teşvik etmek için yeni bir düzenleme daha yapıyor. Evini dönüştürenlere ödenen kira yardımı artıyor. Dönüşüm kredisi kullanmak isteyenler için de faizin % 1'in altına inmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdesini verdiği kentsel dönüşümde kira yardımı ve faiz desteğini artıracak düzenlemenin detayları belli oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre; Diğer illerde de ev sahiplerine 2 bin ila 2 bin 500 TL arasında kira yardımı ödenecek. Evini dönüştüren ev sahiplerine 18 ay kira yardımı veriliyor. Yeni miktarlar nisandan itibaren ödenecek.

KİRACIYA DA ÖDENİYOR

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre, riskli yapılarda ikamet eden ve evini dönüştürmek isteyenlere devlet kira yardımı yapıyor.

Riskli binalarda oturan konut-işyeri maliklerine belirlenen tutarda 18 ay boyunca yardım var. Bu süre en fazla 48 ay olarak uygulanıyor.

Kiracıya bir kereliğine olacak şekilde mevcut kira yardımının 2 katı, sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere de 5 aylık kira yardımı tek seferde ödeniyor.

KREDİYE DE DÜZENLEME

Kentsel dönüşüm kapsamında verilen faiz destekli kredilerde düzenleniyor.

Şu anda standart konutlar için kredi üst limiti 600 bin lira, faiz desteği de 600 baz puan.

Örneğin konut için aylık yüzde 1.50 oranlı kredi kullanıldığında bunun yüzde 0.50'si bakanlık tarafından karşılanıyor, vatandaş yüzde 1 faiz ödüyor.

Edinilen bilgilere göre, dönüşüm kredisinde faiz yüzde 1'in altına inecek, 10 yıl olan vade süresi de uzatılacak.

48 AYA KADAR KİRA YARDIMI

Kira yardımı süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında en fazla 48 ay olarak uygulanıyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binalar, vergi ve harçlardan muaf tutuluyor.

Evini kendi dönüştürenler için Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1 olarak uygulanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerde Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız." dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden iki saat sonra bölgeye gittiklerini belirten Bakan Kurum, depremden etkilenen 11 ilde eş zamanlı koordinasyon merkezleri kurulduğunu, AFAD'ın koordinasyonunda 34 bin arama kurtarma personelinin çalışmalar yürüttüğünü, ilk etapta 360 binin üzerinde çadır kurulduğunu anlattı.

Konteyner kent kurulumuna da başlandığını, alt yapılarının hazırlandığını aktaran Bakan Kurum, çadırlardan en kısa zamanda konteynerlere geçilmesini hedeflediklerini söyledi.

"Beş ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

Daha önceki depremlerde 6 ay sonra konutları teslim etmeye başladıklarını dile getiren Bakan Kurum, "Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgelerindeki ağır hasarlı, yıkık binaların tamamının inşaat sürecini yürütmek." diye konuştu.

Bakan Kurum, beş ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ancak artçı depremlerin hasar tespit çalışmalarının yeniden yapılmasına sebep olduğunu belirterek, şöyle devam etti.

"Hasar tespitler çerçevesinde 1 milyon 701 bin bina incelendi. Hasarlı, hasarsız bütün binalar incelendi. Bu, 5 milyon 10 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 277 bin 971 binamız ve bunun karşılığı 817 bin 748 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık ya da orta hasarlı olarak tespit edildi. Konut olarak baktığınızda 653 bin konutumuz acil, ağır, yıkık veya orta hasarlı olarak tespit edilmiş."

TOKİ'nin depremin meydana geldiği 11 ildeki 143 bin konutunda yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığını aktaran Bakan Kurum, buralardaki bir kişinin bile burnunun kanamadığını söyledi.

Bakan Kurum, TOKİ'nin yaptığı binalar arasında orta ve ağır hasarlı birkaç bina bulunduğunu, hiçbir vatandaşın enkaz altında kalmadığını belirterek, bu binaların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladığını vurguladı.

"Vatandaşlarımızı 2 ay içinde konteynerlere yerleştirme hedefimiz var"

Bakan Kurum, depremden etkilenen illerdeki vatandaşların geçici konutlara ne zaman geçebileceği sorusuna, "En geç 2 ay içinde, tüm deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı konteynerlere geçirme hedefimiz var." cevabını verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremden etkilenen 2 binin üzerinde vatandaşın konteyner yapılara yerleştiğini belirten Bakan Kurum, bu sayının etaplar halinde artarak en geç 2 ay içinde sürecin tamamlanacağını söyledi.

Bakan Kurum, deprem bölgelerine yerleştirilen geçici yapıların, kalıcı konutlar inşa edildikten sonra ihtiyaca göre lojman, kamp alanı ve benzeri şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Kalıcı konutlar için 21 Şubat'ta yapım sözleşmelerinin imzalandığını anımsatan Bakan Kurum, sahadaki çalışmaların başladığını ve 2 ay içinde 309 bin konutun yapımını başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Depremden etkilenen illerdeki enkaz kaldırma sürecini 2-3 ay içinde bitirmeyi planladıklarını vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bilimin ışığında, hocalarımızın görüşleri doğrultusunda sağlam bulduğumuz yerlerde, şehrin büyüme öngörüsünü de dikkate alacak şekilde bir master plan hazırlıyoruz. Bu master planlar çerçevesinde Türkiye'nin, hatta dünyanın en iyi mimarlarıyla birlikte hazırlıklar yapıyoruz. Her il için farklı master planları var. Çünkü her ilin kültürü, sosyolojisi, demografik yapısı, karakteri farklı. Dolayısıyla her ile farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz."

İstanbul'da 1,5 milyon konut yeniden inşa edilecek

İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm sürecine ilişkin bir soruya yanıt veren Bakan Kurum, "1,5 milyon konutun 500 bini Anadolu yakasında belirlediğimiz rezerv alanlara, 500 bini Avrupa yakasında belirlediğimiz rezerv alana, 500 binini de olduğu yere yapacağız." dedi. İstanbul için ihtiyaç duyulan rezerv alanlarına ilgili bilgi veren Bakan Kurum, gerekli olan 130 milyon metrekare rezerv alanın tespitini yaptıklarını belirterek, detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi..

"Sosyal donatılarıyla toplanma alanlarıyla yapacağız"

Kamu binalarıyla ilgili planlamalarının da olduğu ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi: "Esenler'deki rezerv alanımızın hemen kuzeyindeki askeri alanı biz Millî Savunma Bakanlığımızla konuştuk, mesela orası bir rezerv alanımız olacak. Büyük bir alan var, Başakşehir'in yanında. Yani en az oraya da 70-80 bin konutun sığabileceği bir alan. Hemen o Esenler'de ki askeri alanın kuzeyini mesela bir rezerv alan olarak kullanacağız. Konut yapacağız. Hemen yanında Bağcılar Sultangazi ve Başakşehir var. Oralardaki ev sayısını, konut sayısını azaltacağız. Azalan yerlere de sosyal donatı, park, toplanma alanı yapacağız. Orada vatandaşımızın medeni bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi adına ihtiyaç olan neyse onu yapacağız. Hem binanızı güçlendirmek zorundasınız, hem de o donatıları insanınıza sunmak zorundasınız. Ve bu anlayışla, inşallah seferberlik anlayışıyla yapacağız." dedi.

"5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bu kolay bir süreç değil, zor bir süreç, ama biz rezerv alanlarımızı bitirdikten sonra etap-etap da konutları bitire bitire vatandaşlarımızı bu alanlara taşıyacağız."

İstanbul'un seyreltilmesi ve 1.5 milyon konutun taşınması işlemi için 5 yıl gibi bir süreye ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, şunları ifade etti: "Şimdi biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bu kolay bir süreç değil, zor bir süreç, ama biz rezerv alanlarımızı bitirdikten sonra etap-etap da konutları bitire bitire vatandaşlarımızı bu alanlara taşıyacağız. Nasıl burada bir yıllık bir hedef koyduk, bir yıl içerisinde etap-etap taşıyacağız dedik, burada da bitireceğiz. Mesela biz Fatih'e Fatih Belediye Başkanımızla eski TOKİ Başkanımız orada ne yaptık, mesela Kayaşehir'de bitirdiğimiz dairelerden verdik. Esenler'de şu an biz rezerv olarak ürettiğimiz bin konutu ilk etapta ilçelerimize verdik. O ilçelerde boşalttığımız yere ne yaptık biliyor musunuz? Otopark yaptık, üstüne meydan yaptık, yeşil alan yaptık ve bunu Gaziantep'te de yaptık. Bütün şehirlerimizde de hep birlikte yapacağız, yani vatandaşımız da bu sürecin içinde olacak, devletimiz de bu sürecin içinde olacak ve hep birlikte bu süreci yönetmek zorundayız."

Kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımı artırıldı

Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız."