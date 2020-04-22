1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

22.04.2020 17:37

Hükümetin Coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 4.4 milyon haneye ulaştırdığı 1.000'er liralık sosyal destek programının üçüncü ayağı devreye girdi. Peki, 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? 3. faz 1000 TL ödemesi ne zaman yapılacak? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber canlı yayınında 'Ekonomik İstikrar Paketi' kapsamında ihtiyacı olan ailelere dağıtılan 1000 TL'nin 3. faz dağıtımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk fazda 2.1 milyon, ikinci fazda 2.3 milyon haneye ulaşan 1.000'er TL nakdi yardımlarda, üçüncü faz başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşların başvuruları e-Devlet'ten alınıyor. Aynı haneden tek başvuru alınacak, gelir kıstası olmayacak. 1000 TL sosyal yardım parası başvuru işlemleri günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı. 3. faz pandemi sosyal yardım programına başvuru yapmak isteyenler 1000 TL yardım parası e-Devlet başvuru ekranı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 3. faz 1000 TL ödemesi ne zaman yapılacak?

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.

2. FAZ 1000 LİRA YARDIM PARASI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2. faz ödemelerinin bu hafta yapılacağını açıkladı.

3. FAZ YARDIM ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

3. FAZ YARDIM ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA

Sosyal yardım sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

3. faz sosyal yardım alacaklar için bazı şartlar getirildi. Başvuran kişilerin hanesinde yaşayanlarda aşağıdaki şartlar varsa sosyal yardımdan yararlanamayacak.

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.

MEMUR KAPSAM DIŞI

● HANE BAZLI DESTEK: Ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilecek.

● KİMLER BAŞVURACAK?: Birinci ve ikinci nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvurabilecek. Kamu işçileri, memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler başvurabilecek.

● GELİR BELİRTİLMEDİ: Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen fatura bedelleri ile banka bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor. İncelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödeme yapılacak.

● ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?: Ödemeler, başvurular toplandıktan sonra duyurulacak.