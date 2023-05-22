Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" dedi. Yapılan son dakika açıklamasının ardından detaylar merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2023 MEB takvimi yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? İşte haberin detayı!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık.

1 Ağustos-1 Eylül arasında deprem bölgesinde telafi eğitimi olacak. Her şeyimizi hazırladık.

2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlarken 1 aylık daha telafi eğitimi yapacağız. Yani deprem bölgesinde 2 ay telafi eğitimi yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek."