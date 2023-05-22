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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? | Video

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? | Video
22.05.2023 11:05

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den okulların kapanma tarihine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" dedi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2023 MEB takvimi yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar!

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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık" dedi. Yapılan son dakika açıklamasının ardından detaylar merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2023 MEB takvimi yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? İşte haberin detayı!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık.

1 Ağustos-1 Eylül arasında deprem bölgesinde telafi eğitimi olacak. Her şeyimizi hazırladık.

2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlarken 1 aylık daha telafi eğitimi yapacağız. Yani deprem bölgesinde 2 ay telafi eğitimi yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek."

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