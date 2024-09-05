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İstanbul'da okullara Pazartesi ayarı! Saatler değiştirildi!
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İstanbul'da okullara Pazartesi ayarı! Saatler değiştirildi!

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024, 13:24 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 13:25

9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı için İstanbul Valiliği, pazartesi günü yaşanacak trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla okullarda eğitimin vrileceği saatleri değiştirdi. Peki; Okullar Pazartesi günü saat kaçta açılacak ve saat kaçta kapanacak? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ayrıntıları canlı yayında aktardı.

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Valilik, o gün trafik sıkıntısının yaşanmaması için okul saatlerinde düzenlemeye gittiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

İstanbul'da resmi ve özel okullarda 2 milyon 951 bin 685 öğrencinin eğitim öğretime başlayacağı kaydedilen açıklamada, bu öğrencilerden 715 bin 835'inin ilk kez yeni okullarında eğitim öğretim göreceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

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