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Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi'nde Esra Albayrak'tan Gazze örneği: Masum insanlar acımasızca öldürülüyor
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Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi'nde Esra Albayrak'tan Gazze örneği: Masum insanlar acımasızca öldürülüyor

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 00:19 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 00:29

NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca "Özgürleştiren Sınırlar" temasıyla "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" düzenlendi. NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde düzenlenen zirvede bir konuşma yapan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, İnsanlığın 'sorumsuz özgürlük' fikrinin kıskacında bir bilinmeze doğru sürüklendiğini vurguladı. Esra Albayrak, "Gazze’de, Suriye’de, Myanmar’da ve daha birçok ülkede masum insanlar, hiçbir insani, ahlaki sınır tanımayan, tırnak içinde 'sözde özgürler' tarafından acımasızca öldürülüyor. Peki soruyoruz, birinin cenneti bir başkasının cehennemi üzerine inşa ediliyorsa orada cenneti yaratma özgürlüğünden söz edebilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

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